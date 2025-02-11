Минсельхоз изменит правила вылова редкой рыбы из реки Дон

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Министерство сельского хозяйства планирует изменить правила ловли редких рыб в реке Дон. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин во время презентации третьего издания региональной Красной книги, состоявшейся 11 февраля.Новое издание состоит из двух томов: первый том посвящен редким животным, а второй — растениям и грибам. В него включено 261 наименование из мира флоры, среди которых – 41 вид грибов и 220 видов растений, а также 254 вида животных. Некоторые виды были исключены из книги. В начале марта 2024 года власти Ростовской области сообщили о восстановлении популяции редкой рыбы — азово-черноморской шемаи — в бассейне Дона, что привело к её исключению из Красной книги.Напомним, что 10-15 лет назад шемая находилась на краю исчезновения, и её ловля была строго запрещена. В настоящее время Минсельхоз РФ и Росрыболовство разрабатывают новые правила для ловли шемаи.