Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту публикации о ЧП в школе

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о застрявшей между трубами школьнице.Происшествие случилось днем 6 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. Ученики школы № 31 на перемене бегали по коридорам. Когда дети наткнулись на трубы отопительной системы, то решили полазать по ним. У одной из учениц между трубами застряла нога. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Обеспокоенные учителя, узнав о случившемся, вызвали бригаду спасателей. Несовершеннолетнюю вызволили из своего рода ловушки. Ее здоровью ничего не угрожает.После появления информации в средствах массовой информации сотрудники надзорного ведомства начали проверку.- Прокуратурой организована проверка обстоятельств произошедшего с ребенком, а также соблюдения требований федерального законодательства в части обеспечения безопасности в образовательном учреждении в период учебного процесса, - отметили в надзорном ведомстве Ростовской области.Фото: yk24.ru