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Прокуратура Ростовской области заинтересовалась историей женщины, не получающей лекарства

Прокуратура Ростовской области заинтересовалась историей женщины, не получающей лекарства
После публикации в СМИ прокуратура Ростовской области заинтересовалась историей об отсутствии льготных лекарств в одной из аптек.

У Натальи Х. с 2016 года диагностирован диабет второго типа. При таком заболевании требуется ежедневный прием таблеток для контроля уровня сахара в крови. Однако с августа 2024 года возникли проблемы с получением необходимых лекарств.

Как рассказала сама пациентка, перебои с поставками связаны с отсутствием препаратов в единственной аптеке, где их выдают по талонам. В последний раз она получала лекарства в декабре 2024 года. В аптеке ей сообщили, что следующее поступление ожидается не ранее февраля. До этого времени Наталья вынуждена приобретать препараты за свой счет.

В связи с этим прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
Фото: ростов.ру
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