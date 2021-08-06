Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту пожара в сеннике
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту пожара на складе сена. ЧП случилось в селе Рясном Матвеево-Курганского района утром 9 августа.
Как сообщалось ранее, возгорание началось около 9 часов. Загорелась кровля сенника, расположенного на улице Таганрогской, 1. Огонь быстро распространялся по зданию и вскоре охватил более двух тысяч квадратных метров. На место направили 48 спасателей на 18 спецмашинах.
Причина пожара пока не известна. Прокуратура проверит соблюдение требований противопожарной безопасности на сельхозобъекте.
- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.