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Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту пожара в сеннике

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту пожара в сеннике
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту пожара на складе сена. ЧП случилось в селе Рясном Матвеево-Курганского района утром 9 августа.

Как сообщалось ранее, возгорание началось около 9 часов. Загорелась кровля сенника, расположенного на улице Таганрогской, 1. Огонь быстро распространялся по зданию и вскоре охватил более двух тысяч квадратных метров. На место направили 48 спасателей на 18 спецмашинах.

Причина пожара пока не известна. Прокуратура проверит соблюдение требований противопожарной безопасности на сельхозобъекте.

- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.

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