После пожара на заводе ХИМПЭК прокуратура Ростовской области начала проверку
Прокуратура Ростовской области начала проверку после пожара на заводе ХИМПЭК в Шахтах. Ведомство проверит соблюдение требований противопожарной безопасности, а также даст оценку действиям виновных лиц.
- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар на заводе произошел днем 25 февраля. В огне оказались сначала 500 квадратных метров помещений, а потом площадь пожара достигла почти тысячи квадратов.
В настоящее время с огнем борются более 50 человек. Пожар локализован, но не ликвидирован. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.