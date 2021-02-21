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После пожара на заводе ХИМПЭК прокуратура Ростовской области начала проверку

После пожара на заводе ХИМПЭК прокуратура Ростовской области начала проверку
Прокуратура Ростовской области начала проверку после пожара на заводе ХИМПЭК в Шахтах. Ведомство проверит соблюдение требований противопожарной безопасности, а также даст оценку действиям виновных лиц.

- При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар на заводе произошел днем 25 февраля. В огне оказались сначала 500 квадратных метров помещений, а потом площадь пожара достигла почти тысячи квадратов.

В настоящее время с огнем борются более 50 человек. Пожар локализован, но не ликвидирован. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

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