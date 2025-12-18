Новости
В Ростовской области на аукцион выставлен комплекс детского сада за 12 миллионов рублей

В Целинском районе Ростовской области на торги выставлен имущественный комплекс детского сада, расположенного в поселке Воронцово. Соответствующий лот появился в середине ноября на электронной площадке «Торги России».

За 12 миллионов рублей с молотка планируется продать здание детского сада, котельную, пожарные резервуары, тепловые сети, ограждение и земельный участок, на котором они расположены. Комплекс находится по адресу: поселок Воронцово, улица Савицкого, 6.

Здание детского сада было введено в эксплуатацию в 1986 году. Согласно документации, имущество находится в муниципальной собственности, каких-либо обременений или ограничений на нем не зарегистрировано.

Начальная цена лота составляет 12 миллионов рублей. Электронные торги пройдут в период с 22 по 23 декабря.
Фото: Торги России
