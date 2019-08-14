Судебная казуистика препятствует благоустройству берега Темерника в Ростове





Благоустройство прибрежной зоны реки Темерник в Ростове-на-Дону может оказаться под угрозой из-за судебного крючкотворства.



В ближайшее время в городе планируют начать благоустройство прибрежной зоны, но из-за судебных тяжб под угрозой может оказаться уже проведенная частным лицом работа в районе «Парк-Отеля «Надежда».



Указанный участок, находившийся в то время в федеральной собственности, получил по разрешению Росимущества в результате конкурса ростовский предприниматель Тигран Казарян. Именно Казарян скупил распроданные после банкротства санатория «Надежда» лечебные корпуса и привел их в порядок. В результате многолетней работы на месте практически разрушенного комплекса, заселенного воронами, появился современный санаторий, позже реорганизованный в акционерное общество.



На полученных участках земли, включающих по километру на обоих берегах Темерника, Казарян обустроил набережную. С 2014 года АО исправно платило аренду, убрало весь камыш и аварийные деревья, снесло старые заборы.



Гром грянул откуда не ждали, новая городская власть решила вернуть отданные Казаряну участки земли в муниципальную собственность. В защиту своего требования власти указали, что на прилегающих к санаторию участку нет федеральных объектов. Суд иск удовлетворил, договора аренды признали ничтожными.



При этом не решен вопрос, что делать с уже обустроенной предпринимателем набережной - передать на баланс городу или же снести. Что делать, не знает ни город, ни бизнесмен. Как прокомментировал Тигран Казарян, ему не хотелось бы рушить уже сделанное, поэтому необходимо решить, что нужно городу и что предприниматель может дать.



Отдельная набережная рядом с парк-отелем «Надежда» входит во всю концепцию линейного парка «Темерник», одобренного руководством региона. В случае оставления участка бесхозным усложняется реализация всего проекта благоустройства. Как отметил председатель правления АНО «Парк Темерник» Николай Бритвин, выход из ситуации все же имеется - губернатор Василий Голубев пообещал рассмотреть вопрос придания Темернику статуса особо охраняемой природной территории. В случае получения статуса у региона появятся дополнительные возможности и можно будет найти компромисс в ситуации с уже построенной набережной.