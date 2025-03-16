Продажу табачных изделий запретили рядом со школами в донском регионе

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В Ростовской области ввели ограничение на продажу табачных изделий вблизи образовательных учреждений. Теперь магазины не могут располагаться ближе чем в 100 метрах от школ.С начала 2024 года Роспотребнадзор выявил девять точек продажи сигарет рядом с учебными заведениями. В связи с этим в суд были поданы иски о прекращении торговли табачными изделиями в этих местах.Исковые заявления касались одного магазина в Кагальницком и Азовском районах, двух в Зерноградском районе, а также пяти торговых точек в городе Азове.