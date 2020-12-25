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В Ростове стоимость оливье выросла на 10% за год

В Ростове стоимость оливье выросла на 10% за год
Полтора килограмма оливье обойдется ростовчанину в 330 рублей. Это на 10% дороже, чем в прошлом году, и на 13% – чем в позапрошлом.

В Ростовстате подорожание традиционного новогоднего салата обосновывают подросшими ценами на картофель и морковь. Однако на оливье нужна всего одна морковь (34 рубля за килограмм) и четыре картофелины (29 рублей за килограмм). В сумме они стоят всего лишь 12 рублей.

Куда дороже обойдутся «Докторская» колбаса (75 рублей за 300 граммов), майонез (60 рублей за упаковку), яйца (30 рублей за четыре штуки), горошек (61 рубль за 200 граммов) и соленые огурцы (85 рублей за 680 граммов).

В целом житель Ростова-на-Дону и Ростовской области потратит на новогодний стол на четырех человек 6 414 рублей, что на 12% дороже, чем в прошлом году. Такую сумму озвучили накануне в Ростовстате.

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