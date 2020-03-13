Пригородные автобусы в Ростовской области переведут на безналичную оплату проезда



В Ростовской области пригородные автобусы оснастят системами безналичной оплаты проезда. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телепрограммы «Главные о главном».



Прежде всего, на оплату картами перейдёт транспорт, курсирующий между Ростовом и районами. Затем поэтапно внедрить валидаторы планируется и на других направлениях.



Устройства должны появиться в междугородних автобусах до 1 июля.



В настоящее время в Ростовской области система безналичной оплаты работает на 15 направлениях. Планируется внедрить её ещё на 114 маршрутах.



Напомним, что в Ростове разница в цене между оплатой наличными и безналичным расчётом составляет 3 рубля. При оплате картой стоимость поездки в городских автобусах составляет 23 рубля, при оплате живыми деньгами – 26 рублей.



Добавим, что в общественном транспорте донской столицы изменились правила проезда. Перевозчиков обязали устанавливать валидаторы таким образом, чтобы у пассажиров был к ним непосредственный доступ.