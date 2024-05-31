Лес в Тарасовском районе загорелся из-за удара молнии
Стало известно, из-за чего мог начаться крупный ландшафтный пожар в Ростовской области. Как сообщил глава региона, предположительная причина — удар молнии.
ЧП случилось днем 31 мая. Работники лесного хозяйства во время патрулирования увидели клубы черного дыма. Они же вызвали спасателей.
К приезду пожарных полыхало около 30 гектаров. На место направили сотню огнеборцев на нескольких десятках единицах спецтехники. По данным на 18:30, площадь возгорания увеличилась почти вдвое — до 52 гектаров. На место прибыло подкрепление: пламя тушит 121 человек на 46 автоцистернах. Кроме того, пожар заливают водой с воздуха — задействован вертолет Ми-8.
К счастью, во время ЧП никто из людей не пострадал. Однако о погибших животных информации пока нет. Скорее всего, жертвами пожара стали десятки лесных жителей.