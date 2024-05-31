Лес в Тарасовском районе загорелся из-за удара молнии

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Стало известно, из-за чего мог начаться крупный ландшафтный пожар в Ростовской области. Как сообщил глава региона, предположительная причина — удар молнии.ЧП случилось днем 31 мая. Работники лесного хозяйства во время патрулирования увидели клубы черного дыма. Они же вызвали спасателей.К приезду пожарных полыхало около 30 гектаров. На место направили сотню огнеборцев на нескольких десятках единицах спецтехники. По данным на 18:30, площадь возгорания увеличилась почти вдвое — до 52 гектаров. На место прибыло подкрепление: пламя тушит 121 человек на 46 автоцистернах. Кроме того, пожар заливают водой с воздуха — задействован вертолет Ми-8.К счастью, во время ЧП никто из людей не пострадал. Однако о погибших животных информации пока нет. Скорее всего, жертвами пожара стали десятки лесных жителей.