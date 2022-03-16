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Президент назначил в Ростовской области четырех судей и двух зампредседателя судов

Президент назначил в Ростовской области четырех судей и двух зампредседателя судов

Президент РФ назначил в Ростовской области четырех судей и двух зампредседателя судов. Соответствующий указ от 3 марта разместили на официальном сайте правовой информации.

Заместителем председателя Арбитражного суда Ростовской области стала 60-летняя Ирина Ширинская. В этом же суде она была председателем на протяжении 14 лет. В мае 2021 года Ирина Борисовна вошла в региональный состав совета судей.

Новыми судьями в «арбитраже» стали Екатерина Тимина и Марина Малыгина, проработавшая 15 лет в Арбитражном суде Воронежской области. Кроме того, зампредседателя стал 37-летний Станислав Малько. На протяжении пяти последних лет он занимал должность судьи Шахтинского городского суда.

В Сальском городском суде на должность судьи пришла 46-летняя Ольга Попова, которая более десяти лет проработала там помощником. Судьей Зимовниковского районного суда стала Ольга Артамонова, также в прошлом помощник судьи, но в Волгодонском районном суде.
Фото: Яндекс.Новости
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