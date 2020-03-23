Президент объявил следующую неделю нерабочей



Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса. Глава государства выступил после полудня 25 марта.



Путин объявил о решении сделать следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.



Президент также сообщил об отмене голосования по поправкам в Конституцию.

- Новая дата будет назначена, исходя из складывающейся ситуации, - пояснил глава государства.



При этом президент добавил, что должна быть сохранена заработная плата.



Объявленные выходные не коснутся государственных и медицинских учреждений, аптек, банков и магазинов. Они будут работать в штатном режиме.



Напомним, в Ростовской области 25 марта выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у 29-летней туристки, прибывшей из Таиланда. В настоящее время девушка госпитализирована. Кроме того, на карантин помещены её родственники. Обследование также прошли все пассажиры самолёта, в котором летела ростовчанка. Всего было проверено 270 человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов страны.