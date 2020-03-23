Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Президент объявил следующую неделю нерабочей

Президент объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса. Глава государства выступил после полудня 25 марта.

Путин объявил о решении сделать следующую неделю нерабочей. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Президент также сообщил об отмене голосования по поправкам в Конституцию.
- Новая дата будет назначена, исходя из складывающейся ситуации, - пояснил глава государства.

При этом президент добавил, что должна быть сохранена заработная плата.

Объявленные выходные не коснутся государственных и медицинских учреждений, аптек, банков и магазинов. Они будут работать в штатном режиме.

Напомним, в Ростовской области 25 марта выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у 29-летней туристки, прибывшей из Таиланда. В настоящее время девушка госпитализирована. Кроме того, на карантин помещены её родственники. Обследование также прошли все пассажиры самолёта, в котором летела ростовчанка. Всего было проверено 270 человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов страны.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.