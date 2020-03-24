Торговые центры Ростова-на-Дону пока работают в обычном режиме



На днях президент России Владимир Путин объявил неделю выходных. Каникулы в стране продлятся с 30 марта по 5 апреля.



Работодателям порекомендовали отправить по домам всех сотрудников с сохранением заработной платы. По мнению правительства, такая мера поможет в борьбе с распространением коронавируса. Окончательное решение о введении выходных принимают руководители организаций.



Жителей Ростова-на-Дону стал волновать вопрос, работают ли магазины и торговые центры в период с 30 марта по 5 апреля. Днём 27 марта представители всех ТЦ города сообщили, что они функционируют в штатном режиме.



- Пока мы не получали никаких распоряжений о закрытии торговых центров, - пояснили сотрудники. - На сегодняшний день мы работаем по старому графику.



Из-за пандемии коронавируса ситуация в стране меняется каждый день, поэтому режим работы торговых центров может измениться в любой момент. Представители ТЦ попросили следить за их сайтами и страничками в социальных сетях, чтобы знать оперативную информацию.



В Ростовской области вводят меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Всех сотрудников учреждений обязали носить медицинские маски, перчатки, многие организации, включая вузы, перешли на удалённую работу. По состоянию на 27 марта на Дону зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Под наблюдением специалистов находятся 3 303 человека.