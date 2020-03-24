На Дону перенесли сроки подачи налоговых деклараций из-за внеплановой нерабочей недели



31 марта истекал срок подачи налоговых деклараций. Однако из-за внеплановой нерабочей недели, сроки перенесены.



Согласно системе передачи отчетов, подать налоговую декларацию можно до 6 апреля. По данным «Контур Экстерн», отсрочка предоставляется организациям, работающим по упрощенной системе налогообложения.



25 марта во время своего обращения к гражданам, президент России Владимир Путин пообещал малому и среднему бизнесу отсрочку на шесть месяцев по выплате всех налогов, кроме НДС. Однако пока не понятно, в какой день представители бизнеса должны заплатить налоги за первый квартал 2020 года.



Напомним, с 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходными днями. Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране введены ограничения на массовые мероприятия и посещения публичных мест.

