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На Дону перенесли сроки подачи налоговых деклараций из-за внеплановой нерабочей недели

На Дону перенесли сроки подачи налоговых деклараций из-за внеплановой нерабочей недели
31 марта истекал срок подачи налоговых деклараций. Однако из-за внеплановой нерабочей недели, сроки перенесены.

Согласно системе передачи отчетов, подать налоговую декларацию можно до 6 апреля. По данным «Контур Экстерн», отсрочка предоставляется организациям, работающим по упрощенной системе налогообложения.

25 марта во время своего обращения к гражданам, президент России Владимир Путин пообещал малому и среднему бизнесу отсрочку на шесть месяцев по выплате всех налогов, кроме НДС. Однако пока не понятно, в какой день представители бизнеса должны заплатить налоги за первый квартал 2020 года.

Напомним, с 30 марта по 3 апреля в России объявлены выходными днями. Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. В стране введены ограничения на массовые мероприятия и посещения публичных мест.

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