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В Министерстве труда разъяснили порядок оплаты нерабочей недели

В Министерстве труда разъяснили порядок оплаты нерабочей недели
Фото: kurez.com

Министерство труда и социальной защиты населения России опубликовало документ, разъясняющий порядок оплаты нерабочей недели.

В ведомстве пояснили, что выходные дни, с 30 марта по 3 апреля, не являются основанием для снижения зарплаты. В то же время нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Если в этот период сотрудник находится в отпуске, то нерабочие дни не включаются в число отпускных дней, а отпуск не продлевается на эти дни.
– Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, - пояснили в министерстве. - Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

В федеральном ведомстве также уточнили структуры, на которые не распространяется режим нерабочей недели. Это медицинские учреждения, аптеки, организации жизнеобеспечения, непрерывно действующие структуры, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины.

Кроме этого, продолжат работу некоторые госструктуры. Среди них - социальные фонды, в том числе Пенсионный, ФСС и Фонд ОМС.

Решение о работе государственных и муниципальных служащих принимают их руководители.

Что касается людей, которые трудятся вахтовым методом, то вопрос будет решаться по соглашению сторон.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации. Он объявил следующую неделю, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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