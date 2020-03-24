В Министерстве труда разъяснили порядок оплаты нерабочей недели



Фото: kurez.com



Министерство труда и социальной защиты населения России опубликовало документ, разъясняющий порядок оплаты нерабочей недели.



В ведомстве пояснили, что выходные дни, с 30 марта по 3 апреля, не являются основанием для снижения зарплаты. В то же время нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.



Если в этот период сотрудник находится в отпуске, то нерабочие дни не включаются в число отпускных дней, а отпуск не продлевается на эти дни.

– Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, - пояснили в министерстве. - Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.



В федеральном ведомстве также уточнили структуры, на которые не распространяется режим нерабочей недели. Это медицинские учреждения, аптеки, организации жизнеобеспечения, непрерывно действующие структуры, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины.



Кроме этого, продолжат работу некоторые госструктуры. Среди них - социальные фонды, в том числе Пенсионный, ФСС и Фонд ОМС.



Решение о работе государственных и муниципальных служащих принимают их руководители.



Что касается людей, которые трудятся вахтовым методом, то вопрос будет решаться по соглашению сторон.



Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации. Он объявил следующую неделю, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.