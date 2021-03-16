Президент назначил двух судей в Ростовской области
Глава государства Владимир Путин назначил двух судей, председателя и зампредседателя судов в Ростовской области. Соответствующий указ президент России подписал 16 марта.
Судьей Неклиновского районного суда стала Елена Комиссарова, а судьей Первомайского районного суда - Марина Колесникова.
Ранее депутаты Законодательного собрания донского региона назначили 11 мировых судей. На 10-летний срок полномочий мировыми судьями стали Марина Журавлева и Елена Постукян. На пятилетний срок полномочий избрали Викторию Галушко (Железнодорожный судебный участок), Дарью Прошину (Белокалитвинский), Александра Вдовиченко (Волгодонской), Ольгу Попову (Егорлыкский), Марину Соловьеву (Каменский), Наталью Москвичеву (Новошахтинский) и Валерия Вартаньяна (Чертковский).
Евгения Дмитренко назначили мировым судьей на трехлетний срок полномочий в Волгодонской судебный район, а Ануш Аракелян - в Донецкий.
На должность председателя Таганрогского городского суда назначили Романа Марченко. Зампредседателя Ленинского районного суда стала Анжела Власенко.