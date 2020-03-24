Премьер-министр назначил ректора ЮФУ



Премьер-министр России назначил ректором Южного федерального университета 43-летнюю Инну Шевченко. Соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал 25 марта.



До сих пор исполнявшая обязанности руководителя вуза Инна Шевченко назначена на должность сроком на пять лет. Пост врио она заняла после ухода на повышение предыдущего ректора Марины Боровской в июле 2018 года. В настоящее время Боровская трудится в Министерстве науки и высшего образования России в должности замминистра. Через год полномочия Шевченко в качестве исполняющей обязанности продлили. Согласно опубликованной декларации в 2018 году на посту врио Шевченко заработала более 4 миллионов рублей.



Официально возглавившая один из крупнейших вузов Юга России Инна Шевченко родилась в Пролетарске. В 1998 году она окончила Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Менеджмент». Ещё через год получила диплом магистра этого же вуза.



После окончания университета Шевченко трудилась ассистентом на разных кафедрах таганрогского университета. В 2006 году ТРТУ вошёл в состав ЮФУ.



В 2012 году будущий ректор была назначена деканом факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ. С 2014-го по 2018 год Инна Шевченко занимала должности проректора по проектной деятельности и организации научной и проектно-инновационной деятельности университета.



Новый ректор ЮФУ имеет научную степень доктора экономических наук.