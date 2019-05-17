Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Исполняющая обязанности ректора ЮФУ Шевченко за год заработала более 4 миллионов рублей

Исполняющая обязанности ректора ЮФУ Шевченко за год заработала более 4 миллионов рублей
Фото: Amur.kp.ru
Инна Шевченко, почти год работающая в должности временно исполняющей обязанности ректора ЮФУ, за год заработала более 4 миллионов рублей. Доходы сотрудников вуза опубликованы на официальном сайте учебного заведения.

Среднемесячная зарплата врио руководителя крупнейшего на Юге России университета составляет около 284 тысяч рублей. Согласно декларации в пользовании у Инны Шевченко находятся два земельных участка общей площадью почти 1 гектар и дом - 78 квадратных метров. В собственности у неё только жилой дом площадью 44 квадратных метра.

Супруг Шевченко за 2018 год заработал 380 тысяч рублей.

При этом заработок временного руководителя оказался гораздо меньше, чем у предшественницы – Марины Боровской. Бывший ректор в 2017 году задекларировал 9 миллионов рублей. В настоящее время Боровская занимает должность заместителя министра образования Российской Федерации.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.