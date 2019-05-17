Исполняющая обязанности ректора ЮФУ Шевченко за год заработала более 4 миллионов рублей



Фото: Amur.kp.ru

Инна Шевченко, почти год работающая в должности временно исполняющей обязанности ректора ЮФУ, за год заработала более 4 миллионов рублей. Доходы сотрудников вуза опубликованы на официальном сайте учебного заведения.



Среднемесячная зарплата врио руководителя крупнейшего на Юге России университета составляет около 284 тысяч рублей. Согласно декларации в пользовании у Инны Шевченко находятся два земельных участка общей площадью почти 1 гектар и дом - 78 квадратных метров. В собственности у неё только жилой дом площадью 44 квадратных метра.



Супруг Шевченко за 2018 год заработал 380 тысяч рублей.



При этом заработок временного руководителя оказался гораздо меньше, чем у предшественницы – Марины Боровской. Бывший ректор в 2017 году задекларировал 9 миллионов рублей. В настоящее время Боровская занимает должность заместителя министра образования Российской Федерации.