Представители бизнеса в Ростовской области направили письмо губернатору с просьбой ослабить коронавирусные ограничения
Представители общепита, фитнес и торговых центров в Ростовской области направили письмо губернатору с просьбой ослабить коронавирусные ограничения. В нём предприниматели ссылаются на невозможность вести бизнес в подобных условиях. Об этом 9 августа сообщила глава федерации рестораторов и отельеров донского региона Карина Шатворян.
По мнению представителей бизнес-сообществ и отдельных предпринимателей, из-за нового постановления у многих организаций просто нет возможности существовать. Арендную плату никто не понижает, льгот и поощрений для тех, кто соблюдает правила - нет, более того, выручки чаще всего не хватает даже на содержание заведения, не говоря уже о прибыли.
-Сегодня после долгих согласований и выверенных формулировок отправили официальное обращение к нашему Губернатору. Письмо подписано Президентом ФРИО РФ, Президентом Союза торговых центров, Президентом ассоциации операторов фитнес- индустрии РФ - Киселевой О, главой представительства АОфЦ, мной конечно , а так же большим количеством предпринимателей и коллективов индустрии гостеприимства, общепита и фитнесса. - поделилась Шатворян.
Ситуацию усугубляют новые комиссии по проверке соблюдения принятых мер. Вопросы от правоохранителей с автоматом на перевес не способствуют развитию туризма. Также глава федерации заявила, что как минимум половина контролёров сами не имеют ни справки о вакцинации, ни ПЦР-теста, ни справки о наличии антител.
- Люди с автоматами подходят к гостям заведений, к туристам нашего города и бесцеремонно требуют документы.- рассказала Шатворян - Нигде в Постановлении не написано, что мы - представители бизнеса - имеем право хранить, копировать информацию с персональными данными гостей, но есть супер проверяющие которые составляют протоколы , если заведение не докажет что все гости с документами.
Ранее Rostov.ru сообщал о недовольстве со стороны рестораторов по поводу введённых ограничениях. Высказывались даже предложения о полном локдауне. Ведь в этом случае хотя бы не пришлось бы оплачивать коммунальные платежи.