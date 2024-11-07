Предприниматель обжаловал решение суда о запрете строительства ТЦ на площади Ленина.

Фото: ростов.ру

В Ростове индивидуальный предприниматель Зухра Бугрова подала апелляцию по делу о запрете строительства ТЦ на площади Ленина. Суд принял ее к рассмотрению и назначил заседание на 4 октября.Согласно данным из картотеки Арбитражного суда, судебное разбирательство по данному делу началось в июне 2024 года. Зухра Бугрова, владелица участка, приступила к строительству нового торгового центра. Участок был огорожен синим забором, и на нем была задействована специальная техника.Однако позже выяснилось, что в этом месте запрещено возводить какие-либо здания. Причиной стало то, что газовые трубы были проложены на недостаточной глубине. Тем не менее, Зухра Бугрова не согласилась с этим решением и продолжила строительство торгового комплекса.АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» обратилось в суд с иском. Суд принял обеспечительные меры, запрещающие производить строительные работы на участке.Однако, по информации от местных жителей, они снова заметили работающую спецтехнику на месте строительства. Там собралось несколько человек.