Предполагаемого убийцу женщины из Белой Калитвы отправили в СИЗО

Фото: Соцсети.

Подозреваемого в убийстве любовницы 39-летнего жителя Белой Калитвы заключили под стражу. В СИЗО Андрею С. предстоит пробыть не менее двух месяцев.Подозреваемый в убийстве по-прежнему отрицает свою вину. На допросе мужчина заявил, что не виновен в убийстве Екатерины. Он рассказал, что состоял в отношениях с жертвой. У обоих любовников были собственные семьи. Екатерина с мужем переехала в Белую Калитву недавно. Дома ее супруга не было часто — как и в день трагедии, он уезжал на заработки в Москву. В последнюю их встречу любовница угрожала рассказать об их связи его жене. В порыве злости он действительно приставил нож к горлу женщины, но убивать ее не хотел.По словам Андрея, роковое ранение нанесла сама жертва — она ударила агрессора по руке, и нож непроизвольно прошелся по горлу. Правда это или нет, будет доказано судебной экспертизой.Напомним, что с кровоточащей раной Екатерина смогла добежать до супермаркета, откуда ее увезла скорая помощь. Однако медики не смогли ей помочь. На следующий день она скончалась в больнице. Еще спустя сутки следователи задержали предполагаемого убийцу.