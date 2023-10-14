Подозреваемый в убийстве женщины в Белой Калитве был ее любовником

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Стали известны подробности смерти 36-летний Екатерины Ш. в Белой Калитве. Женщина погибла от ножевого ранения в горло 10 октября.По информации издания, перед происшествием Екатерина встретилась с Алексеем (имя изменено), чтобы поговорить об их совместном будущем. Женщина потребовала от мужчины уйти из семьи. Когда любовник отказался, она пригрозила, что расскажет о его изменах супруге. Алексея это не устроило, и он схватился за нож.Екатерина получила ранение в горло. Она добежала до ближайшего супермаркета, где очевидцы вызвали «скорую». Горожанку отвезли в больницу, где она скончалась, несмотря на усилия врачей.