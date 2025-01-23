Предпоказ масштабной исторической фильма «Злой город» пройдет в Ростове

– По замыслу создателей «Злой город» – не просто исторический фильм. Это вдохновляющая история о силе духа, любви, дружбе и самопожертвовании. Социально-значимый культурный проект, который формирует патриотическое сознание, актуализирует вопросы о единстве и стойкости народа в условиях внешних угроз. Через образы героев и исторические события зрители могут глубже понять, как прошлое формирует наше настоящее и будущее, – отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Фото: Правительство РО

В Ростове состоится предпоказ масштабного исторического фильма «Злой город» (12+). Мероприятие пройдет 29 января в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» по адресу Михаила Нагибина, 32/2. Премьера запланирована на 20:00.В основу сюжета легли исторические события 1238 года. Тогда под предводительством хана Батыя Золотая Орда вторглась на территорию России. События в фильме происходят на территории города Козельск, ставший символом русского сопротивления. Козельск нанес потери противнику, уничтожив тысячи монгольских воинов. Город показал во всем величие, силу и твердость русского духа. Тогда хан Батый повелел навеки забыть его название и отныне именовать злым городом.Режиссер и продюсер Константин Буслов стремился передать в своем фильме важность гармонии между внутренней непобедимой силой и верой в добро.Во время съемок создатели и декораторы вложили все силы, чтобы воссоздать атмосферу тех времен. Так, декорации города Козельска были построены с нуля. Их создавали из натуральных материалов, включая цельное дерево. Актеры начали подготовку к съемкам за 1–2 года до их старта. Они осваивали боевые искусства, работу с мечами, верховую езду.Для съемок массовых сцен ежедневно привлекалось от 100 до 300 человек. Каждый день их гримировали и наряжали. Кроме того, для фильма было создано около 1000 оригинальных костюмов.В широкий кинопрокат фильм выйдет 30 января. Его покажут в 30 кинотеатрах Ростовской области.