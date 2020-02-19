Праздничные выходные в Ростовской области будут дождливыми



Фото: scandal.mn

Праздничное настроение на выходных жителям Ростовской области подпортит погода. В большинстве районов региона в ближайшие дни прогнозируются осадки.



В Ростове 22 февраля дождь ожидается с самого утра, при этом температура не поднимется выше +2 градусов. В воскресенье, 23 февраля, в донской столице до 3 градусов тепла. Дождь ожидается ближе к вечеру.



В выходной понедельник в Ростове потеплеет до +5…+6 градусов, но снова будет идти дождь. Ветер 5-6 м/с.



В большинстве районов Ростовской области в эти дни также ожидаются осадки. В северных районах прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, при прояснениях до -6. Днём от 0 до +5, по югу - до +10 градусов. Местами усилится ветер, его порывы будут достигать 16 м/с.



Кроме того, практически на всей территории региона ожидается туман с видимостью 500 - 200 метров.