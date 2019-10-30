Правительство Ростовской области потратит на покупку новых машин 24 млн рублей





Парк автомобилей правительства Ростовской области пополнится 11 новыми автомобилями. На машины для чиновников из бюджета потратят почти 24 миллиона рублей.



Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Согласно технической документаци все автомобили должны быть выпущены не ранее 2019 года, а также соответствовать ряду других условий. Так, максимальная мощность двигателя – 200 лошадиных сил. Транспорт должен быть оборудован системами мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки, помощи при подъёме со склона, антиблокировочной системой тормозов и антипробуксовочной системой. Корпус машин – седан, цвет – чёрный. Автомобили должны быть с автоматической коробкой передач.



Заявки от поставщиков принимаются до 5 ноября. Сам конкурс состоится 7 ноября.



Добавим, что в конце сентября правительство Ростовской области выделило почти 30 миллионов рублей на аренду машин для чиновников. В 2018 году правительство Ростовской области потратило на покупку автомобилей 64 миллиона рублей.