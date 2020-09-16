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Пожар в миллеровском лесу потушили спустя сутки

Пожар в миллеровском лесу потушили спустя сутки
В миллеровском лесу спустя сутки ликвидировали ландшафтный пожар. Потушить огонь удалось 18 сентября к 15 часам. Об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.

Пожар распространился на площади 53,2 гектара земель лесного фонда. В 9 часов пожарным удалось локализовать огонь. На место происшествия отправили 199 спасателей и 62 пожарные машины.

По данным ведомства, пострадавших и жертв не зафиксировано.

Напомним, лес загорелся днем 17 сентября. Из-за сильного ветра до 18 метров в секунду пламя быстро распространилось по территории леса.

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