Пожар в миллеровском лесу потушили спустя сутки
В миллеровском лесу спустя сутки ликвидировали ландшафтный пожар. Потушить огонь удалось 18 сентября к 15 часам. Об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.
Пожар распространился на площади 53,2 гектара земель лесного фонда. В 9 часов пожарным удалось локализовать огонь. На место происшествия отправили 199 спасателей и 62 пожарные машины.
По данным ведомства, пострадавших и жертв не зафиксировано.
Напомним, лес загорелся днем 17 сентября. Из-за сильного ветра до 18 метров в секунду пламя быстро распространилось по территории леса.