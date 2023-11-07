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В Ростове увеличилась площадь пожара в жилом доме на Темерницкой

В Ростове увеличилась площадь пожара в жилом доме на Темерницкой
В Ростове-на-Дону площадь пожара в жилом доме на Темерницкой увеличилась. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло 7 ноября около 14:30. Огонь разгорелся на большой площади. В здании загорелась кровля. Пламя охватило одну из квартир и перекинулось на пристройку с легковушкой. Пожару присвоили 2-й ранг опасности.

Согласно обновленным данным, площадь пожара увеличилась до 375 квадратных метров. Для тушения огня привлекли 69 спасателей на 22 автоцистернах.
Фото: Rostov.ru
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