Последняя неделя сентября в Ростове будет ветренной и прохладной
Новая рабочая неделя в Ростове будет облачной, ветренной и прохладной. Прогноз погоды на ближайшие несколько дней составили в местном отделении Гидрометцентра.
Понедельник, 28 сентября, кажется, станет последним теплым днём. Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Столбик термометра покажет 24 градуса выше нуля. Ветер будет дуть со скоростью семь метров в секунду.
Во вторник, 29 сентября, температура опустится до 22 градусов. Будет облачно, но дождя не прогнозируется. Сила ветра останется прежней.
В среду, 30 сентября, пойдет дождь. Порывы ветра усилятся до девяти метров в секунду. Синоптики прогнозируют 23 градуса выше нуля.
Четверг, первый день октября, также будет дождливым. Столбик термометра упадет до +20 градусов. Скорость ветра – семь метров в секунду.
Отметим, что несмотря на такую погоду, до 30 сентября на всей территории Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.