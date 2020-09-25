Последняя неделя сентября в Ростове будет ветренной и прохладной

Новая рабочая неделя в Ростове будет облачной, ветренной и прохладной. Прогноз погоды на ближайшие несколько дней составили в местном отделении Гидрометцентра.Понедельник,, кажется, станет последним теплым днём. Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Столбик термометра покажет 24 градуса выше нуля. Ветер будет дуть со скоростью семь метров в секунду.Во вторник,, температура опустится до 22 градусов. Будет облачно, но дождя не прогнозируется. Сила ветра останется прежней.В среду,, пойдет дождь. Порывы ветра усилятся до девяти метров в секунду. Синоптики прогнозируют 23 градуса выше нуля.Четверг,, также будет дождливым. Столбик термометра упадет до +20 градусов. Скорость ветра – семь метров в секунду.Отметим, что несмотря на такую погоду, до 30 сентября на всей территории Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.