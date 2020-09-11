Новая неделя в Ростове будет облачной, но теплой

Синоптики прогнозируют теплую вторую неделю сентября в Ростове-на-Дону, передает Ростовское отделение гидрометцентра.В понедельник,, погода будет облачной, но без осадков. Воздух прогреется до 29 градусов выше нуля. Скорость ветра составит три метра в секунду.Со вторника по четверг,, также прогнозируется облачность. Столбики термометров покажут не более +26 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от двух до четырех метров в секунду.Отметим, что, несмотря на довольно летнюю температуру днём, в ночное время суток температура воздуха не поднимется выше +13 градусов, поэтому +26...+29 градусов днём могут быть очень обманчивыми.