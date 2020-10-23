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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула пост

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула пост
Глава донского Минздрава покинула пост. Об увольнении Татьяны Быковской 27 октября сообщили в правительстве Ростовской области.

- Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, - говорится в сообщении донского правительства.

Отмечается, что глава Министерства здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию.

Татьяна Быковская родилась в 1963 году в городе Калининграде в семье врачей. Первое высшее образование по специальности «Врач-гигиенист, эпидемиолог» получила в Ростовском ордена Дружбы народов медицинском институте. Экономическое образование – в Кисловодском институте экономики и права. Высшее юридическое образование – в ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта».

Свою трудовую деятельность Татьяна Юрьевна начала операционной медсестрой больницы скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону. После окончания мединститута трудилась преподавателем медицинского училища повышения квалификации средних медработников в Новошахтинске, последующие четыре года - врачом-гигиенистом Багаевского центра госсанэпиднадзора. В 2004 году указом губернатора Ростовской области назначена министром здравоохранения Ростовской области.

Помимо огромного послужного списка наград и почестей, донской министр здравоохранения запомнился и уголовным делом. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Речь идёт о махинациях с госзакупками. В октябре ФАС России опубликовала результаты проверки министерства здравоохранения. Антимонопольная служба выявила нарушения в процессе проведения закупки на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах. Донской Минздрав заключил договоры с коммерческой организацией ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив закон о конкуренции.

Суд поместил подозреваемую под домашний арест на время расследования. Но позже, также по решению суда, она была освобождена под подписку о невыезде. На следующий день Татьяна Быковская вернулась на работу.

На фоне всех судебных перипетий, а также волны коронавируса у Татьяны Быковской подкосилось здоровье. В апреле, в самый разгар пандемии, она вернулась на работу с заседания оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. На рабочем месте ей стало плохо, после чего главу донского Минздрава доставили в больницу с сердечным приступом.

Стоит отметить, что за один день Ростовская область лишилась сразу двух руководителей в сфере здравоохранения. Вместе с Быковской была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

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