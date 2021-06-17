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После сильного ливня в Красном Сулине затопило дворы: видео

После сильного ливня в Красном Сулине затопило дворы: видео
Обильные ливни прошли практически во всех муниципалитетах Ростовской области. С 17 по 18 июня дожди затопили дороги, подворья и подвалы. Исключением не стал и Красный Сулин. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео последствий ливня.

На кадрах видно, как толстый слой воды покрывает весь двор. Даже вещи, которые повесили сушиться на веревку, оказались в этом озере. По словам автора видео, из-за ЧП нельзя выйти даже в туалет, расположенный на улице. После ливня затопило и колодец с питьевой водой. Более того, все потоки дождя размывают фундаменты домов и дороги, которые и без того нуждались в ремонте.

Подобный случай произошел и в станице Тацинской. У одних затопило подвалы и хозпостройки, а у других - жилище. Под водой оказались 15 домов. Людей уже эвакуировали. Сейчас они находятся у родственников и в гостинице. Число дончан, проживающих в низине, достигло 26 человек.

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