Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

После сильного дождя в станице Тацинской 15 домов ушли под воду

После сильного дождя в станице Тацинской 15 домов ушли под воду
В станице Тацинской Ростовской области после мощного ливня затопило 15 домов. Десятки дончан смогли выбраться из жилищ только при помощи спасателей.

Подтопление низменной части станицы Тацинской произошло в ночь на 18 июня. Накануне там прошли сильные дожди с грозой. Осадков выпало настолько много, что воде некуда было деться. К ночи в числе затопленных оказались 15 домов. На место выезжали пожарные и спасательные расчеты, а также коммунальные службы. Они откачивали воду, очищали территорию от мусора и перевозили жителей подтопленных домов.

- Всего в работах задействовано 28 человек, 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас часть дончан из подтопленных домов находится у родственников. Тех, кто такой возможности не имеет, временно разместили в гостинице за счет местного бюджета. В числе пострадавших от стихии оказались 26 человек.

- Работы по откачке воды продолжаются, - прокомментировал замглавы администрации Тацинского района Александр Алексеенко.

Сейчас на месте работает оценочная комиссия, чтобы установить ущерб, полученный из-за ливня.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.