После сильного дождя в станице Тацинской 15 домов ушли под воду

В станице Тацинской Ростовской области после мощного ливня затопило 15 домов. Десятки дончан смогли выбраться из жилищ только при помощи спасателей.Подтопление низменной части станицы Тацинской произошло в ночь на 18 июня. Накануне там прошли сильные дожди с грозой. Осадков выпало настолько много, что воде некуда было деться. К ночи в числе затопленных оказались 15 домов. На место выезжали пожарные и спасательные расчеты, а также коммунальные службы. Они откачивали воду, очищали территорию от мусора и перевозили жителей подтопленных домов.- Всего в работах задействовано 28 человек, 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Сейчас часть дончан из подтопленных домов находится у родственников. Тех, кто такой возможности не имеет, временно разместили в гостинице за счет местного бюджета. В числе пострадавших от стихии оказались 26 человек.- Работы по откачке воды продолжаются, - прокомментировал замглавы администрации Тацинского района Александр Алексеенко.Сейчас на месте работает оценочная комиссия, чтобы установить ущерб, полученный из-за ливня.