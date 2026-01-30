Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донском парке «Лога» Ростовской области лебедя спасли от холодной смерти

В донском парке «Лога» Ростовской области лебедя спасли от холодной смерти
В донском парке «Лога» Ростовской области лебедя спасли от холодной смерти. Пернатого парку передали местные жители 18 января.

Как рассказали в зоосаде, вначале лебедь вел себя насторожено и даже шипел. Но после того как его окружили заботой, птица оттаяла в прямом и переносном смысле этого слова. Травм и повреждений после осмотра у лебедя не обнаружили.

Лебединому здоровью уделили особое внимание: ему прописали витамины, обеспечили сбалансированное питание, а также создали комфортные условия. Уже спустя три дня его состояние занчительно улучшилось.

Сотрудники парка отпустят птицу в естественную среду обитания весной.
Фото: парк Лога
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика