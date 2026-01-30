Фото: парк Лога

В донском парке «Лога» Ростовской области лебедя спасли от холодной смерти. Пернатого парку передали местные жители 18 января.Как рассказали в зоосаде, вначале лебедь вел себя насторожено и даже шипел. Но после того как его окружили заботой, птица оттаяла в прямом и переносном смысле этого слова. Травм и повреждений после осмотра у лебедя не обнаружили.Лебединому здоровью уделили особое внимание: ему прописали витамины, обеспечили сбалансированное питание, а также создали комфортные условия. Уже спустя три дня его состояние занчительно улучшилось.Сотрудники парка отпустят птицу в естественную среду обитания весной.