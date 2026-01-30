Штормовое предупреждение из-за заморозков и метели объявили в Ростовской области
Ростовская область готовится к серьезным испытаниям: синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой. Заморозки, метель и гололед обрушатся на регион в ближайшие дни, начиная с ночи на 1 февраля.
По прогнозам метеорологов, уже в ночь с 31 января на 1 февраля жителей Дона ожидают:
- Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
- Гололед и гололедица на дорогах.
- Налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач, что может привести к обрывам и авариям.
- Резкое падение температуры воздуха – до 12 градусов.
Наиболее сложная ситуация ожидается в понедельник, 2 февраля:
- Усиление снегопадов, местами – сильные метели.
- Резкое ухудшение видимости на дорогах – до 1-2 км, а в отдельных районах – до 500 метров.
- Порывы ветра до 15 метров в секунду.
- Экстремально низкие температуры воздуха в северных районах области – до -26 градусов.
Неблагоприятные погодные явления продлятся, по предварительным данным, до конца суток 3 февраля.