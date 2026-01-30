Штормовое предупреждение из-за заморозков и метели объявили в Ростовской области

Фото: Donday

Ростовская область готовится к серьезным испытаниям: синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой. Заморозки, метель и гололед обрушатся на регион в ближайшие дни, начиная с ночи на 1 февраля.По прогнозам метеорологов, уже в ночьжителей Дона ожидают:- Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.- Гололед и гололедица на дорогах.- Налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач, что может привести к обрывам и авариям.- Резкое падение температуры воздуха – до 12 градусов.Наиболее сложная ситуация ожидается в понедельник,- Усиление снегопадов, местами – сильные метели.- Резкое ухудшение видимости на дорогах – до 1-2 км, а в отдельных районах – до 500 метров.- Порывы ветра до 15 метров в секунду.- Экстремально низкие температуры воздуха в северных районах области – до -26 градусов.Неблагоприятные погодные явления продлятся, по предварительным данным, до конца суток 3 февраля.