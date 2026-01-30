Фото: Дондей

В Ростове два района частично остались без отопления. Коммунальная авария произошла утром 30 января.По данным регионального министра ЖКХ Антонины Пшеничной, дефект обнаружили в Октябрьском районе на Доломановском. В результате без телла остались 11 домов по адресам: пер. Гвардейский, 5, 11 ,13 пер. Доломановский, 70, 70/1,70/2, 80/2, 82 ул. Малюгиной, 105,107 ул. Лермонтовская, 11.В Первомайском районе, на улице Думенко, дом 13, обнаружен дефект на трубопроводе, который подает горячую воду и отопление. Для устранения неполадки временно прекратят подачу этих коммунальных услуг в три многоквартирных дома: на улице Думенко, 13; 13б; 13в.Работы планируют завершить к концу дня.