В Сальском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней
В Ростовской области объявлен карантин из-за угрозы африканской чумы свиней. В целях предотвращения распространения опасного заболевания губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 28 января подписал постановление о введении карантина в Сальском районе.
Для сдерживания распространения вируса введены беспрецедентные меры:
- Полный запрет на торговлю и перемещение животных в зоне карантина.
- Запрет на реализацию и вывоз продукции животноводства.
- Ограничение на ввоз и вывоз кормов.
- Жесткий контроль доступа к территории очага заражения.
Карантин в Сальском районе будет снят только после полной ликвидации очага АЧС и получения гарантий, что вирус не распространился за пределы зараженной зоны.
АЧС – это крайне заразное и смертельное заболевание, которому подвержены только свиньи. Эффективного лечения не существует, а летальность приближается к 100%. При обнаружении вируса все поголовье подлежит уничтожению.
Особенностью АЧС является высокая устойчивость вируса во внешней среде. Он может сохраняться в почве до 120 дней, в замороженном мясе – до 15 лет, а в копченых продуктах – до 300 дней.
У заражённых животных наблюдаются лихорадка, паралич конечностей и многочисленные кровоизлияния.
Несмотря на серьёзную угрозу для свиноводства, важно отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Вирус АЧС не способен размножаться в клетках человеческого организма и поэтому не вызывает заболеваний у людей.