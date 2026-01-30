В Сальском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Фото: Donday

В Ростовской области объявлен карантин из-за угрозы африканской чумы свиней. В целях предотвращения распространения опасного заболевания губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 28 января подписал постановление о введении карантина в Сальском районе.Для сдерживания распространения вируса введены беспрецедентные меры:- Полный запрет на торговлю и перемещение животных в зоне карантина.- Запрет на реализацию и вывоз продукции животноводства.- Ограничение на ввоз и вывоз кормов.- Жесткий контроль доступа к территории очага заражения.Карантин в Сальском районе будет снят только после полной ликвидации очага АЧС и получения гарантий, что вирус не распространился за пределы зараженной зоны.АЧС – это крайне заразное и смертельное заболевание, которому подвержены только свиньи. Эффективного лечения не существует, а летальность приближается к 100%. При обнаружении вируса все поголовье подлежит уничтожению.Особенностью АЧС является высокая устойчивость вируса во внешней среде. Он может сохраняться в почве до 120 дней, в замороженном мясе – до 15 лет, а в копченых продуктах – до 300 дней.У заражённых животных наблюдаются лихорадка, паралич конечностей и многочисленные кровоизлияния.Несмотря на серьёзную угрозу для свиноводства, важно отметить, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Вирус АЧС не способен размножаться в клетках человеческого организма и поэтому не вызывает заболеваний у людей.