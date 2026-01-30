В Волгодонске жители все еще ждут отопления и горячей воды после аварии
Жители Волгодонска жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах, хотя ремонт после крупной аварии завершен.
Вечером 28 января на улице Мира произошел прорыв трубопровода, из-за которого отключили тепло и ГВС в нескольких домах. Власти сообщили, что поломку устранили, а утром 30 января пообещали восстановить подачу в ближайшие три часа. Однако к 14:00 многие горожане все еще мерзнут.
— Отопление дали, но трубы еле теплые. Горячая вода пошла в ванной комнате в 12:00, на кухне еще ждем — пишет Виктория.
Жителям с маленькими детьми особенно тяжело справляться с отсутствием горячей воды и тепла.
— Греем воду в кастрюлях на плите, с малышом в холодной ванной тяжело, — добавляет Милалика
Жители звонят в ЖЭК, но звонки бесполезны. Там просто никто не берет трубку — линии заняты.
— Горячей воды нет ни в ванной, ни в полотенцесушителе. Диспетчерская молчит, — возмущается Лидия.
Многие жители Волгодонска не оставляют надежду и надеются, что воду пустят ближе к вечеру.
— Хорошо, если к вечеру появятся первые признаки тепла. Конечно взрослым легче перенести этот момент, труднее маленьким детям и старикам, — поделилась Ирина.
В отличие от Волгодонска, городам Гуково и Зверево повезло меньше, там люди неделю сидели без тепла в морозы.