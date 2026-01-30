Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Волгодонске жители все еще ждут отопления и горячей воды после аварии

В Волгодонске жители все еще ждут отопления и горячей воды после аварии

Жители Волгодонска жалуются на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах, хотя ремонт после крупной аварии завершен.

Вечером 28 января на улице Мира произошел прорыв трубопровода, из-за которого отключили тепло и ГВС в нескольких домах. Власти сообщили, что поломку устранили, а утром 30 января пообещали восстановить подачу в ближайшие три часа. Однако к 14:00 многие горожане все еще мерзнут.

— Отопление дали, но трубы еле теплые. Горячая вода пошла в ванной комнате в 12:00, на кухне еще ждем — пишет Виктория.

Жителям с маленькими детьми особенно тяжело справляться с отсутствием горячей воды и тепла.

— Греем воду в кастрюлях на плите, с малышом в холодной ванной тяжело, — добавляет Милалика

Жители звонят в ЖЭК, но звонки бесполезны. Там просто никто не берет трубку — линии заняты.

— Горячей воды нет ни в ванной, ни в полотенцесушителе. Диспетчерская молчит, — возмущается Лидия.

Многие жители Волгодонска не оставляют надежду и надеются, что воду пустят ближе к вечеру.

— Хорошо, если к вечеру появятся первые признаки тепла. Конечно взрослым легче перенести этот момент, труднее маленьким детям и старикам, — поделилась Ирина.

В отличие от Волгодонска, городам Гуково и Зверево повезло меньше, там люди неделю сидели без тепла в морозы.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика