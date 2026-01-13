Сельский клуб в Азовском районе хотят признать аварийным и закрыть из-за отсутствия финансов

Фото: жители хутора Павло-Очаково

В Азовском районе под угрозой закрытия оказался сельский клуб в селе Павло-Очаково. Здание признано аварийным, а средств на его ремонт в местном бюджете нет.История получила широкую огласку после публикации на сайте DonDay. После этого в Павло-Очаково выехали представители администрации и главы Семибалковского поселения, чтобы оценить состояние здания и обсудить возможные меры.Сельский клуб был построен еще в советские времена и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. За десятилетия окна потеряли стекла, двери пришли в негодность — местные жители поставили новые, но полностью решить проблему холода это не помогло. Несмотря на трудности, здесь продолжали проводить творческие мастер-классы и встречи, однако с наступлением зимы занятия пришлось прекратить.Как рассказала жительница села Инна, во время недавнего визита чиновников рассматривалась установка нового отопительного котла. Но на месте выяснилось, что крыша здания протекает, а средств на её замену нет. Представители администрации заявили, что дешевле признать объект аварийным и закрыть, чем искать источники финансирования для ремонта.Жители хутора Павло-Очаково уверены, что в каждом поселении должен быть свой клуб. Для них это единственное место, где люди собираются, общаются и занимаются творчеством.Местные опасаются, что без сельского клуба культурная жизнь Павло-Очаково угаснет.