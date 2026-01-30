Новости
В многоэтажке Ростова вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали

В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Происшествие случилось 30 января на улице 7-го февраля.

Утром вспыхнул пожар в квартире на первом этаже. Семья успела покинуть помещение и вызвала пожарных. Спасатели вывели трёх человек, ещё шестеро были эвакуированы.

Специалисты потушили огонь на площади 35 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Как уточнили в региональном МЧС, причиной происшествия могла стать неисправная проводка.
Фото: Дондей
Еще по теме:

