В многоэтажке Ростова вспыхнул пожар: жильцов эвакуировали
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Происшествие случилось 30 января на улице 7-го февраля.
Утром вспыхнул пожар в квартире на первом этаже. Семья успела покинуть помещение и вызвала пожарных. Спасатели вывели трёх человек, ещё шестеро были эвакуированы.
Специалисты потушили огонь на площади 35 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Как уточнили в региональном МЧС, причиной происшествия могла стать неисправная проводка.