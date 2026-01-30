Ученые из Ростова рассказали, как употреблять деликатесного моллюска Анадару

Фото: Азово-Черноморский филиал «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Ученые из Ростова-на-Дону рассказали о способе употребления в пищу деликатесного моллюска Анадары. Свой опыт специалисты представили на VII Международной научно-практической конференции, которая проходила в сочи с 23 по 27 января.Анадара — род двустворчатых моллюсков из семейства арок. Она считается деликатесом в Китае, Корее и Японии. Мясо моллюска богато лёгким белком и микроэлементами: железо, цинком, селеном и другими. Его мясо считается диетическим.С недавних пор моллюска начали добывать в Азовском море. Ранее вид считался редким. Чтобы найти ему применение ученые предложили один из способов приготовления. Предлагается готовить из Анадары риеты – изделия, схожие с паштетом, но с более грубой волокнистой структурой. Риеты можно быстро намазать на хлеб и использовать его в качестве быстрого перекуса, фуршетов и аперитивов.