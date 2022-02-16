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После гибели сотрудников очистных сооружений в таганрогском водоканале сменилось руководство

После гибели сотрудников очистных сооружений в таганрогском водоканале сменилось руководство

Экс-директор департамента ЖКХ Ростова-на-Дону 37-летний Максим Неснов стал новым руководителем МУП «Управление "Водоканал"». Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

Прежний гендиректор Евгений Плетменцев покинул свой пост. Он возглавлял компанию во время трагедии на очистных в мае прошлого года. Там во время плановых работ погибли 12 человек.

Максим Неснов на протяжении трех лет управлял «Ростовводоканалом». С 2020 года по август 2021-го он находился в должности директора ростовского департамента ЖКХ. Спустя время он уволился по собственному желанию. До прихода в ЖКХ Максим Неснов занимался продажами, работал на угольном предприятии, в «Райффайзенбанке» и «Дельтакредите», а также в департаменте экономики и бюджетирования Росгеологии в Москве.
Фото: yandex.ru
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