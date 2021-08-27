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Директор департамента ЖКХ администрации Ростова покинул пост

Директор департамента ЖКХ администрации Ростова покинул пост
Уволился директор департамента ЖКХ Ростова-на-Дону Максим Неснов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявление об увольнении по собственному желанию уже подписал Алексей Логвиненко. С 31 августа исполняющим обязанности директора департамента назначен Роман Морозов. Останется ли Неснов в администрации Ростова или уже уйдет вовсе, пока не известно.

Экс-директор департамента начинал замдиректора в кемеровской компании «Облкемеровоуголь». В Ростове его карьера началась в 2017 году в водоканале, где он проработал три года. На должности руководителя в департаменте ЖКХ Неснов продержался чуть больше года.

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