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Бывший директор водоканала возглавил департамент ЖКХ мэрии Ростова

Бывший директор водоканала возглавил департамент ЖКХ мэрии Ростова
В администрации Ростова на должность директора департамента ЖКХ назначен 37-летний Максим Неснов.

Новый руководитель коммунального ведомства – уроженец города Кемерово. В 2008 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы по направлению «Стратегический менеджмент и маркетинг».

На протяжении нескольких лет Максим Неснов трудился в коммерческих структурах в Москве. В Ростове он работает с 2013 года. В разные периоды возглавлял ЗАО «Ростовское энергетическое ремонтно-строительное предприятие», ООО «Стройинвесттехнологии», ООО «Югспецинжстрой».

С ноября 2017 года Неснов временно исполнял обязанности гендиректора ростовского водоканала. С апреля 2018-го по ноябрь 2019 года возглавлял компанию.

К своим обязанностям в качестве директора департамента ЖКХ администрации Ростова Максим Неснов приступил 9 июля.

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