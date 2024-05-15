Врио командующего войсками ЮВО назначен генерал-полковник Геннадий Анашкин

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Временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа назначен 55-летний генерал-полковник Геннадий Анашкин. Об этом сообщается на сайте Кремля.Геннадий Анашкин родился в Куйбышеве (ныне — Самара). В 1993 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и начал свою военную карьеру. Более десяти лет он служил на различных должностях в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск. В 2007–2009 годах он был командиром 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, за что ему было присвоено звание Героя России.В 2014 году Анашкин был назначен заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а затем — заместителем командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО. В 2023 году ему было присвоено звание генерал-полковника.На новой должности Геннадий Анашкин сменил Сергея Кузовлева, который был назначен командующим войсками Московского военного округа.