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Новые подробности стрельбы в Шахтах 6 апреля

Новые подробности стрельбы в Шахтах 6 апреля
Появились новые подробности истории, закончившейся стрельбой в городе Шахты Ростовской области. ЧП случилось 6 апреля на пересечении улицы Шевченко с проспектом Клименко. Как сообщил КВУ, горожанин выстрелил из травмата в незнакомца, который мог обидеть его сына.

Накануне уличных разборок школьники в возрасте 11 и 12 лет сидели в кафе. По их словам, к ним начали приставать двое мужчин. Они же якобы настойчиво предлагали попробовать наркотики. Один из мальчиков позвонил папе и попросил помощи. Родитель тут же приехал к месту действий.

С собой отец взял травматический пистолет. После недолгой словесной перепалки он выстрелил в незнакомца. Второго мужчины к тому моменту там не было. Прибывшие медики доставили раненого 53-летнего мужчину в больницу и извлекли из него резиновые шарики.

В отношении вооруженного родителя возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Мужчину отправили под домашний арест. А раненый вместе со своим приятелем стали фигурантами дела о противоправных действиях в отношении детей.
Фото: DonDay.ru.
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