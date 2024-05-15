Новые подробности стрельбы в Шахтах 6 апреля
Появились новые подробности истории, закончившейся стрельбой в городе Шахты Ростовской области. ЧП случилось 6 апреля на пересечении улицы Шевченко с проспектом Клименко. Как сообщил КВУ, горожанин выстрелил из травмата в незнакомца, который мог обидеть его сына.
Накануне уличных разборок школьники в возрасте 11 и 12 лет сидели в кафе. По их словам, к ним начали приставать двое мужчин. Они же якобы настойчиво предлагали попробовать наркотики. Один из мальчиков позвонил папе и попросил помощи. Родитель тут же приехал к месту действий.
С собой отец взял травматический пистолет. После недолгой словесной перепалки он выстрелил в незнакомца. Второго мужчины к тому моменту там не было. Прибывшие медики доставили раненого 53-летнего мужчину в больницу и извлекли из него резиновые шарики.
В отношении вооруженного родителя возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Мужчину отправили под домашний арест. А раненый вместе со своим приятелем стали фигурантами дела о противоправных действиях в отношении детей.