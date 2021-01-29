В Ростове задерживают людей во время акции в поддержку Навального: видео
В донской столице начались задержания на несогласованной демонстрации в поддержку Алексея Навального. На акции 31 января задержали несколько десятков человек, передает журналист Rostov.ru с места проведения митинга.
К 12.00 митингующие пришли к Донской публичной библиотеке. Колонна из порядка трех сотен человек направилась от библиотеки к проспекту Чехова. Как только колонна двинулась, начались задержания.
Правоохранители стали задерживать как митингующих, так и тех, кто проходил мимо. Журналист сообщает, что во время митинга задержали мужчину с несовершеннолетним ребенком. Они проходили мимо, и ростовчанин поинтересовался, по какой причине на Пушкинской так много людей. Сразу после этого их забрала полиция. Помимо этого, были задержаны и представители СМИ.
В частности, арестовали журналиста Rostov.ru. Во время демонстрации журналистка снимала происходящее на камеру телефона. К ней подошли сотрудники полиции и сообщили, что она задержана. Несмотря на наличие удостоверения и бейджа, представителя СМИ ее повели к автозаку. Ее отпустили, как только удостоверились, что она является журналистом издания.