Город Гуково и несколько поселков на день останутся без холодной воды

Город Гуково и порядка десяти поселков Ростовской области останутся без холодной воды 20 апреля. В этот день на насосных станциях Гуково-Гундоровского водопровода будут проводить аварийно-ремонтные работы, сообщает МКУ «УГО и ЧС» города Зверево.В поселках Каменского района (хутора Старая станица и Волченский, а также поселок Рубежный) воды не будет с 7:00 до 16:00. В зверевском направлении и в поселках Красносулинского района (поселок Тацин, хутор Комиссаровка) – с 9:00 до 18:30, в гуковском и алмазненском направлениях (хутор Ясный, поселок Первомайский) – с 9:00 до 18:30. В городе Гуково и поселках Красносулинского района – с 9:00 до 19:00.Для потребителей будет организован подвоз воды по заявкам.