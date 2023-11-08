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Массовое отключение воды ожидается в Ростовской области с 14 по 15 ноября

Массовое отключение воды ожидается в Ростовской области с 14 по 15 ноября
Массовое отключение воды ожидается в Ростовской области с 14 по 15 ноября. Как сообщили в Гуково-Зверевском филиале ГУП РО «Управление развития водоснабжения», неудобства будут связаны с проведением плановых работ по технологическому присоединению к водопроводу.

С 8 утра 14 ноября снабжать водой прекратят 19 населенных пунктов региона. В Каменском районе (в хуторе Старая Станица, поселке Рубежном, хуторе Волченском), на Гуковском и Алмазненском направлениях (в хуторе Ясном, поселке Первомайском), а также на Зверевском направлении и в поселках Красносулинского района (в хуторе Комиссаровка, поселках Углеродовском, Розет, хуторе Лихом, поселках Чичерино, Молодежном, хуторах Михайловка, Холодный Плес, Малое Зверево и в хуторе Тацине).

С такими же проблемами столкнутся жители Красносулинского района (хутора Гуково, Васецкой, Боброва и Украинский).

Восстановить водоснабжение во всех этих населенных пунктах обещают к 8 часам 15 ноября.
Фото: Ростов ру.
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