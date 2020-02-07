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Порядка 20 домов в Ростове остались без отопления из-за поломки

Порядка 20 домов в Ростове остались без отопления из-за поломки
Фото для иллюстрации

В Ростове-на-Дону произошла поломка на трубопроводе. Авария на теплотрассе случилась в районе дома № 7/2 на проспекте Королёва. Из-под земли наружу стала вырываться горячая вода, затапливая территорию.

Около 13 часов 11 февраля коммунальщики отключили отопление в 17 жилых домах и на двух социальных объектах. На место выехала бригада рабочих. С помощью откачивающей техники специалисты убрали воду. Затем они приступили к ремонту труб диаметром 150 миллиметров.

Как сообщили в «Ростовских теплосетях», планируемое время окончания работ — 19 часов 11 февраля.

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